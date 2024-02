Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC wird auch in Zukunft vermehrt auf den Nachwuchs setzen. «Der Berliner Weg geht weiter», sagte der Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten, Benjamin Weber, im Interview mit dem «Tagesspiegel» (Samstag). Dazu gehöre seinen Aussagen zufolge indes nicht nur der Fokus auf junge Spieler, sondern ebenso der Austausch mit Fans und Mitgliedern. «Aber am Ende wollen wir vor allen Dingen eins: erfolgreich Fußball spielen und eine Mannschaft auf dem Platz haben, die die Leute begeistert.»

Auf diesem Weg soll auch das Gedenken an den im Januar plötzlich verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein erhalten werden. «Er war eine zentrale Figur, aber er war vor allen Dingen Ideengeber. Er hat im Sinne von Hertha BSC nicht lockergelassen, Dinge anzusprechen und unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen», sagte Weber. «Auch wenn das nicht immer einfach war und manchmal unorthodox gewesen ist. Trotzdem hat Kay in den 18 Monaten so viel hinterlassen, worauf wir weiter aufbauen werden.»

Eine wichtige Personalie in diesem Prozess sei Trainer Pal Dardai. «Natürlich ist Pal eine ganz zentrale Figur für den Berliner Weg. Pal ist Herthaner durch und durch. Man muss ja nur schauen, was die ganze Familie für den Verein schon geleistet hat», sagte Weber.