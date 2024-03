Berlin (dpa) – Hertha-Offensivspieler und Internet-Star Nader Jindaoui hat bei Instagram Fotos von seinem neugeborenen Sohn geteilt. Auf den Bildern, die Jinadoui am Sonntag postete, ist der 27-Jährige unter anderem gemeinsam mit seiner Frau Louisa und dem Jungen im Krankenhaus zu sehen. Das Kind heißt Nidal. Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter.

Der gebürtige Berliner feierte erst im vergangenen Dezember sein Profi-Debüt bei der Hertha. Zuvor spielte er lange in der Regionalliga und in unteren Klassen. Bekannt wurde er einem großen Publikum in den sozialen Medien schon vorher mit seiner Familie. Mehr als zwei Millionen Follower hat Jindaoui bei Instagram. 1,87 Millionen haben den YouTube-Kanal des Ehepaars abonniert, in dem sie seit Jahren Einblicke in ihr Leben geben.