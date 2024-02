Berlin (dpa) – Hertha-Neuzugang Bradley Ibrahim hat nur eine Trainingseinheit gebraucht, um Trainer Pal Dardai zu überzeugen. «Der Junge ist ein großes Talent. Er hat gestern mit uns trainiert. Ich suche noch den Haken, weil er zu gut ist», zeigte sich der Ungar am Freitag schwer begeistert. Die Berliner hatten Ibrahim am Donnerstag vom FC Arsenal aus England kurz vor Transferschluss verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Defensivspieler lief bislang im Nachwuchsteam der Gunners auf und bekam beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis 2027. Als er zuerst von der Option gehört habe, sei er nicht sicher gewesen, wie realistisch der Transfer für die Hertha sei, sagte Dardai.

«Das war offen gesagt ein Vorgriff auf den Sommer», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. «Wir haben ihn über mehrere Monate beobachtet und intensiv angeschaut. Wir waren sehr froh, dass es jetzt schon im Winter die Möglichkeit gegeben hat, es zu realisieren.»

Der 19-Jährige könnte im wichtigen Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) sogar schon debütieren. «Der erste Eindruck ist sogar so gut, dadurch, dass wir so viele Verletzte und Kranke haben, müssen wir überlegen, ihn reinzuschmeißen», sagte der 47 Jahre alte Dardai. «So, wie er trainiert hat, kannst du ihn in die Startelf bringen, aber es war auch nur ein Training.»