Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC peilt im DFB-Pokal den Einzug in die zweite Runde an. Vor der Partie beim zwei Klassen tiefer spielenden Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena am Samstag (13.00 Uhr/Sky) warnte Hertha-Trainer Pal Dardai seine Mannschaft: «Wenn ich nur ein bisschen lasch bin, hänge ich direkt hinterher. Wenn wir das Spiel ernst nehmen und alles tun, kann es nur einen Sieger geben. Machen wir das nicht, bekommen wir Probleme.»

Für den nach Florenz gewechselten Stammtorwart Oliver Christensen hütet Tjark Ernst den Kasten der Berliner, die auf insgesamt acht Spieler verzichten oder verzichten müssen. Neben den noch abzugebenden Dodi Lukebakio und Myziane Maolida hat sich unter der Woche auch noch Florian Niederlechner mit muskulären Problemen zu den Verletzten gesellt. Neuzugang Haris Tabakovic wird dafür als Sturmspitze in der ad hoc Arena auflaufen.