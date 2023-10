Berlin (dpa) – Mit dem dritten Auswärtssieg in Serie will sich Hertha BSC in der oberen Hälfte der zweiten Fußball-Bundesliga festsetzen. Nach den Erfolgen in Kiel (3:2) und auf Schalke (2:1) hofft Hertha-Trainer Pal Dardai auch auf drei Punkte beim 1. FC Nürnberg am Sonntag im Max-Morlock-Stadion (13.30 Uhr/Sky). Vor dem zehnten Spieltag weisen beide Vereine zwölf Punkte auf, liegen aber durch die Tordifferenz gleich vier Plätze auseinander: Hertha ist Neunter, Nürnberg steht auf dem 13. Rang.

Beim früheren Rekordmeister aus Franken muss Trainer Dardai weiterhin auf seinen Sohn Palko verzichten sowie auf Jeremiy Dudziak und die Langzeitverletzten Agustin Rogel und Ibrahi Maza. Dafür werden über 4600 Anhänger die Berliner in Nürnberg anfeuern, damit ihr Team den fünften Sieg im zehnten Spiel bei bisher fünf Niederlagen erkämpfen kann. Die Hoffnungen liegen auf Torjäger Haris Tabakovic. Der Schweizer, der mit sieben Treffern die Torschützenliste in der zweiten Liga anführt, hat seit drei Spielen nicht mehr getroffen.