Berlin (dpa) – Hertha BSC will sich mit einem Heimsieg in die Länderspielpause verabschieden. Der Fußball-Zweitligist empfängt am Samstagabend den Karlsruher SC (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Olympiastadion. Hertha steht aktuell auf Platz zwölf, könnte mit drei Punkten aber in die obere Tabellenhälfte springen. Kapitän Toni Leistner und Marc Oliver Kempf stehen Trainer Pal Dardai nach ihren Sperren in der Abwehr wieder zur Verfügung.

Hertha und die Karlsruher verbindet eine jahrzehntelange Fan-Freundschaft. 60.000 Tickets sind verkauft. Beide Fanlager feiern in den Messehallen und gehen gemeinsam zum Stadion. Dardai freut sich auf das Ambiente, betonte aber auch: «Für die neunzig Minuten gibt es keine Freundschaftsspiele in diesem Stadion.»