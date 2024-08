Kaiserslautern/Berlin (dpa) – Hertha BSC peilt nach turbulenten Tagen den zweiten Liga-Sieg in Folge an. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél tritt auf dem Betzenberg am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim 1. FC Kaiserslautern an. Am vergangenen Wochenende hatten die Berliner nur mit großer Mühe den ersten Erfolg der Saison gegen Aufsteiger Regensburg eingefahren.

Trainer Fiél muss einen Ersatz für Abwehrchef Marc Oliver Kempf finden, der unter der Woche nach Italien zum Erstligisten Como 1907 wechselte. Marton Dardai dürfte für ihn in die Startelf rücken. Neben Kempf hatte auch Torjäger Haris Tabakovic die Hertha erst kürzlich verlassen. Dafür bleibt der aktuell verletzte Flügelspieler Fabian Reese in der Hauptstadt. Auch Eigengewächs Ibrahim Maza verlängerte seinen Vertrag am Freitag.

Der FCK ist unter dem neuen Trainer Markus Anfang mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet. Auch im DFB-Pokal setzte sich das Team bei Ingolstadt durch.