Hamburg/Berlin (dpa) – Hertha BSC bekommt am Sonntag die schwerste Auswärts-Aufgabe der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Berliner treten im Millerntor-Stadion beim Tabellenführer FC St. Pauli (13.30 Uhr/Sky) an. Die Hamburger sind zu Hause als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen. Der umworbene Trainer Fabian Hürzeler verlängerte unter der Woche seinen Vertrag beim Aufstiegsfavoriten.

Den Herthanern von Trainer Pal Dardai winkt eine große Chance: Mit einem Sieg würden die Berliner bis auf vier Punkte an den Relegationsrang drei heranrücken. Allerdings stünden auch dann in der Tabelle noch einige andere Teams zwischen Hertha und der Chance auf den Aufstieg. Dardai fehlen in Hamburg nur die Innenverteidiger Marc Oliver Kempf und Agustin Rogel.