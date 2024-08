Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC hat für einen weiteren Ergänzungsspieler eine Leihstation gefunden. Der Franzose Kélian Nsona wird in der kommenden Saison für den niederländischen Zweitliga-Club FC Emmen spielen. Das teilte der Berliner Fußball-Zweitligist mit.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler war 2022 von SM Caen zur Hertha gekommen, fiel aber nach Verletzungen lange aus. Er kam lediglich für die zweite Hertha-Auswahl in der Regionalliga Nordost zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit war Nsona an MŠK Žilina in der Slowakei ausgeliehen.