Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC setzt zum Sturz von Tabellenführer Fortuna Düsseldorf an. Hertha-Trainer Cristian Fiél fordert für den möglichen Erfolg gegen den nach vier Spieltagen noch ungeschlagenen Spitzenreiter eine Verringerung der Fehlerquellen im eigenen Team. «Es sind noch viele Dinge, die wir verbessern müssen», sagte der 44-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky), «verbessern wir uns in diesen Dingen, wird es für den Gegner schwer.»

Vor allem die schnellen Ballverluste nach eigenen Ballgewinnen sind dem Deutsch-Spanier ein Dorn im Auge. Es sei oft der einfache Ballverlust in der Offensive, der die Abwehr in Bedrängnis bringe, sagt Fiél und verweist auf den 4:3-Auswärtssieg vor der Länderspielpause beim 1. FC Kaiserslautern – ein Spiel, das Fiél «zu gut geredet» wurde.

Dritter Sieg in Folge winkt

Im Training versucht Fiél, diese Situationen zu simulieren, damit die Spieler unter Stress Lösungen finden. Anders als unter Fiéls Vorgängern scheint die Mannschaft die Trainingsinhalte zu verinnerlichen. «Es freut mich als Trainer, dass die Jungs das umsetzen, was der Trainer will.»

Mit einem Sieg könnte Hertha das erste Mal seit der Saison 2019/2020 drei Siege in der Liga hintereinander feiern. Vom fünften bis zum siebten Spieltag der höchsten Spielklasse gelangen dem Team des damaligen Trainers Ante Covic Erfolge gegen den SC Paderborn (2:1), beim 1. FC Köln (4:0) und Düsseldorf (3:1). Fiél selbst ist diese Statistik egal – mit einer Einschränkung: «Ich würde gerne das dritte Mal gewinnen.»