Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Pal Dardai hat die Einstellung seines Torjägers Haris Tabakovic hervorgehoben. «Er ist ein Vollprofi», sagte der 47-Jährige am Montag über seinen Neuzugang, der am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (3:0) drei Tore machte und die Torjägerliste der zweiten Fußball-Bundesliga anführt. Der Schweizer sei immer einer der ersten Profis auf dem Trainingsgelände der Berliner. «Wenn ich runtergehe, steht er schon im Kraftraum und macht sein Programm. Am Ende des Trainings ist er wieder da und macht sein Cool-Down. Auch im Training gibt er Gas», lobte Dardai.

Dazu sei Tabakovic nicht nur eiskalt vor dem Tor, sondern arbeite auch viel für die Mannschaft. «Er ist unangenehm, aber fair», sagte der Trainer über den körperlichen Einsatz des Stürmers. Das würden auch die Schiedsrichter inzwischen merken. «Er soll gesund und so fleißig bleiben. Ein Knipser, der so viel arbeitet, wird ganz schnell geliebt», sagte Dardai.

Tabakovic habe aber auch Spieler um ihn herum, die ihn in Szene zu setzen wüssten. Einer Schlüsselfigur dafür droht aber eine Pause. Palko Dardai wurde gegen die Niedersachsen verletzt ausgewechselt. Gebrochen sei nichts, sagte Pal Dardai. Ein MRT soll mehr Aufschluss geben. Es gebe den Verdacht auf eine Verletzung des Syndesmosebandes.

Der Zweitligist gibt seinen Fans auf Youtube Einblicke in den Saisonverlauf. Der Club produziert eine elfteilige Dokumentation über die Spielzeit. Die erste Episode ist ab Mittwoch auf Herthas Youtube-Kanal zu sehen.