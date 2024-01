Berlin (dpa) – Die Hertha-Spieler Fabian Reese und Nader Jindaoui haben dem gestorbenen Club-Präsidenten Kay Bernstein in emotionalen Worten gedacht. «Ich erinnere mich an die Momente nach unseren Spielen, in denen wir uns freudestrahlend, elektrisiert bis in die Haarspitzen und voller Glück in die Arme gefallen sind», schrieb der 26 Jahre alte Reese bei Instagram am Dienstag nach Bekanntwerden des unerwarteten Todes von Bernstein im Alter von 43 Jahren. «Diese wertvollen Momente sind ein Kapitel in meinem Herzen – ab heute mit einem goldenen Schloss versehen und dankbar diese erlebt haben zu dürfen.»

Reese spielt seit dem vergangenen Sommer in Berlin und ist zum Schlüsselspieler und Publikumsliebling geworden. «Wir als Hertha Familie haben eine große Aufgabe und Kay würde wollen, dass wir noch enger zusammenrücken», schrieb der Flügelspieler. «Fühl dich voller Leidenschaft angebrüllt und ganz fest umarmt, meine Augen sind diesmal nicht nass vor Freude…»

Auch Jindaoui fand bewegende Worte. «Du hast an mich geglaubt, als viele mich abgeschrieben haben. Das werde ich dir niemals vergessen», schrieb der 27-Jährige. «Ruhe in Frieden Kay. Die Geschichte wird weiter geschrieben, für dich und den Berliner Weg.» Zahlreiche andere Profis des Clubs erinnerten ebenfalls an den 43-Jährigen.

Die Trauer über den Tod von Bernstein ist im gesamten Umfeld des Clubs riesig. Am Mittwoch steht um 14 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit an, zu der zahlreiche Fans kommen dürften, um den Präsidenten zu ehren. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) startet der Fußball-Zweitligist im Berliner Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf in die Rückrunde.