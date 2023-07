Berlin (dpa) – Hertha BSC startet mit einem Samstagabendspiel in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Dienstag mitteilte, wird die Partie der Berliner bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli um 20.30 Uhr als Top-Spiel im Fußball-Unterhaus angepfiffen. Das erste Heimspiel der Mannschaft von Trainer Pal Dardai findet sechs Tage später statt. Am Freitag, 4. August (18.30 Uhr), gastiert Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden im Olympiastadion.

Nach dem Liga-Auftakt folgt für die Hertha am 12. August (13.00 Uhr) das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Am dritten Spieltag (18.-20. August) kommt es zum Spitzenspiel beim Hamburger SV. Die Partie wurde von der DFL noch nicht genau terminiert.