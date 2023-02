Berlin (dpa) – Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Die Berliner kamen am Sonntag im heimischen Olympiastadion zu einem 4:1 (1:1)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Jessic Ngankam (30. Minute), Marton Dardai (52.), Derry Scherhant (90.+1) und Dodi Lukebakio (90.+7/Foulelfmeter) schossen Hertha mit ihren Treffern zum ersten Bundesliga-Sieg in diesem Jahr. Dank des Erfolges verließ das Team von Trainer Sandro Schwarz die direkten Abstiegsränge und verdrängte den VfB Stuttgart vom Relegationsplatz 16. Nico Elvedi (17.) hatte die Gäste in Führung gebracht, die durch die Niederlage auf den zehnten Tabellenrang abrutschten.