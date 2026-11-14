Berlin (dpa) – Präsident Fabian Drescher sieht Fußball-Zweitligist Hertha BSC auf dem Weg zur wirtschaftlichen und sportlichen Konsolidierung. «Alles, was seit Sommer passiert ist, folgte einem klaren Plan», sagte der 44-Jährige vor 931 Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung in der Halle 21a der Messe Berlin, «erreicht haben wir bisher noch gar nichts. Wir müssen konsequent weiterarbeiten und den Weg fortzusetzen.»

Angesichts des Startrekords des Tabellenführers will der Rechtsanwalt die Euphorie bei den Fans nicht bremsen, mahnt aber zugleich, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren. Fünf strategische Leitplanken sollen dabei in eine gesicherte Zukunft führen als «konsequente Fortsetzung des Berliner Wegs»: Wirtschaftliche Eigenständigkeit, Spitzenleistung als Maßstab, sportliche Entwicklung, Herkunft und Zukunft sowie professionelle Organisation.





Dass der Start seit dem Sommer geglückt ist, liegt auch an dem Transformationsprozess, den die Geschäftsführer Peter Görlich und Ralf Huschen angestoßen haben. «Es ist die Stringenz, die Konsequenz und die klare Ausrichtung dieser Geschäftsführung, die wesentlich dazu beitragen, dass wir sportlich derzeit erfolgreich dastehen und wirtschaftlich auf einem guten, auf dem richtigen Weg sind», sagte Drescher.