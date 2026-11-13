Berlin (dpa/bb) – Sportlich großer Erfolg in der 2. Fußball-Bundesliga, finanziell kleine Schritte auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gesundung und ein Manifest für die Fahne: Auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC in der Halle 21a der Messe Berlin am Samstag sind keine großen Konflikte zu erwarten.

Finanz-Geschäftsführer Ralf Huschen kann den Mitgliedern den ersten Gewinn seit sieben Jahren verkünden. Hertha schloss das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 mit einem Plus von 1,2 Millionen Euro und einem Rekordumsatz von insgesamt 106,2 Millionen Euro ab. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde auf 8,0 Millionen Euro gesteigert. Herthas nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag sank auf 37,2 Millionen Euro.





Mannschaft nicht vor Ort

Trotz des positiven Ergebnisses musste der Verein im Sommer einen Transferüberschuss im zweistelligen Millionenbereich erwirtschaften, was durch den Verkauf der Starspieler um Fabian Reese auch gelang. Umso überraschender gestaltete sich die sportliche Transformation. Nach elf Spieltagen hat das Team von Hertha-Trainer Stefan Leitl mit zehn Siegen und einem Remis einen neuen Startrekord in der zweiten Liga aufgestellt.

Kleiner Makel für die anwesenden Mitglieder: Aufgrund der Länderspielpause wird die Mannschaft nicht anwesend sein. Trösten können sich die Fans mit einer für die Anhänger wichtigen geplanten Satzungsänderung, in der die Fahne fest auf der «offiziellen Spielkleidung der Mannschaften des Vereins» verankert werden soll.