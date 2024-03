Hamburg (dpa) – Hertha BSC steckt in der 2. Bundesliga nach einem schwachen Auftritt beim Tabellenführer FC St. Pauli weiter im Mittelfeld fest. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai verlor am Sonntag im ausverkauften Millerntor-Stadion 0:2 (0:2) gegen die Hamburger. Von Beginn an waren die Berliner den zu Hause noch ungeschlagenen Gastgebern deutlich unterlegen. In der Tabelle verpasste Hertha die Chance, bis auf vier Punkte an den Relegationsrang drei heranzurücken. Manolis Saliakas (16. Minute) und Ex-Unioner Marcel Hartel (44.) schossen Pauli vor 29.546 Zuschauern zum Sieg.

Eigentlich wollte Dardai seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Kiel (2:2) nur auf einer Position verändern. Marten Winkler begann für Ibrahim Maza. Doch Torwart Tjark Ernst musste wegen muskulärer Probleme kurzfristig passen. Für ihn stand Marius Gersbeck zum ersten Mal in dieser Saison in der Liga im Kasten. Dazu verletzte sich Stürmer Haris Tabakovic beim Aufwärmen am Knie, konnte aber auflaufen.

Die Berliner hatten in Halbzeit eins kaum den Ball und kamen nicht in die Zweikämpfe. In der Offensive fand die Hertha keine Mittel, um St. Pauli in Gefahr zu bringen. Der Distanzschuss von Saliakas wurde von Kapitän Toni Leistner unhaltbar abgefälscht. Dem 2:0 ging eine schnelle Kombination der Hamburger voran. Hartels Schuss von der Strafraumkante landete in der Torwartecke.

In der Pause wechselte Dardai dreimal, brachte Derry Scherhant, Maza und Marton Dardai ins Spiel. Hertha wurde besser, ohne aber zu vielen vielversprechenden Chancen zu kommen. Pauli, wo der umworbene Trainer Fabian Hürzeler seinen Vertrag unter der Woche verlängert hatte, schaltete etwas runter.