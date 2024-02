Berlin (dpa) – Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Hamburger SV plagen Fußball-Zweitligist Hertha BSC weiter große Personalsorgen. «Wir müssen improvisieren morgen, um eine gesunde Mannschaft rauszuschicken, die marschieren kann», sagte Trainer Pal Dardai am Freitag vor dem Spiel der Berliner gegen den Nordclub am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). Beim Hauptstadtclub waren zuletzt zahlreiche Spieler an Infekten und dem Norovirus erkrankt.

Pascal Klemens und Linus Gechter werden deswegen definitiv gegen Hamburg fehlen. Bence (Aufbautraining) und Marton Dardai (Muskelverletzung) fallen ebenfalls aus. Die Berliner stehen bereits acht Punkte hinter dem HSV auf Rang vier und brauchen vermutlich einen Sieg, um sich noch eine Chance auf den Aufstieg zu erhalten.

Bei den enttäuschenden Niederlagen gegen Wiesbaden und im Pokal-Viertelfinale gegen Kaiserslautern habe er seinen Spielern die Strapazen der Krankheitswelle angesehen, sagte Dardai. «Trotzdem haben sie es versucht, aber es war nicht unsere Hertha», sagte der 47 Jahre alte Ungar. Angesichts der dünnen Personaldecke ist auch Neuzugang Bradley Ibrahim direkt ein Kandidat für die erste Mannschaft.

Bei Schlüsselspieler Fabian Reese, der nach einer langen Pause infolge einer Coronainfektion gegen Kaiserslautern zumindest eine Halbzeit spielen konnte, ist ein Einsatz noch fraglich. «Er hat vollen Muskelkater, war richtig gut belastet. Jetzt muss man aufpassen», sagte Coach Dardai. «Ich habe zu ihm gesagt: Zwei Tage Regeneration und wir schauen, ob es mit einem Kurzeinsatz oder einer Halbzeit passt. Weil sonst irgendwann eine Muskelverletzung kommt.»