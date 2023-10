Berlin (dpa) – Ohne Präsident Kay Bernstein wird Fußball-Zweitligist Hertha BSC seine Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) durchführen. Nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle befindet sich der 43-Jährige im Martin-Luther-Krankenhaus und wird sich per Video an die anwesenden Mitglieder in die Messehalle 21 zuschalten. Bernstein steht nach der Begnadigung von Torhüter Marius Gersbeck, der im Sommer im Trainingslager einen 22-Jährigen krankenhausreif geprügelt hatte, in der Kritik. Der 28 Jahre alte Schlussmann selbst wird sich in der Messe den Mitgliedern stellen.

Daneben wird der Zweitligist sein Präsidium komplettieren. Nach dem Rücktritt des langjährigen Präsidiumsmitglied Ingmar Pering im Mai ist dessen seither vakanter Posten neu zu besetzen. Für dieses Verfahren hatten die Hertha-Mitglieder bei ihrem Treffen im Mai mehrheitlich gestimmt.

Einen erneuten Abwahlantrag gibt es gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann. Bereits im vergangenen November musste der 64 Jahre alte Sportmanager und Unternehmer einen Abwahlantrag überstehen. Damals wurde die nötige Dreiviertelmehrheit verfehlt, 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten für eine Abwahl gestimmt. Dagegen kann Bernstein die Veranstaltung beruhigt vom Krankenbett aus verfolgen. Der Präsident muss sich erst im Herbst 2024 zur Wiederwahl stellen.