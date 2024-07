Cottbus (dpa) – Hertha BSC ist in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in einem Testspiel nicht als Sieger vom Platz gegangen. In der letzten Partie vor dem Trainingslager kam die Mannschaft des neuen Trainers Cristian Fiél gegen Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus. Überschattet wurde das fünfte Testspiel vor 5.774 Zuschauern im LEAG Energie-Stadion durch die Verletzung von Fabian Reese. Der Kapitän musste bereits frühzeitig nach einem Foul das Feld verlassen.

Gegen den bisher nominell stärksten Testspielgegner zeigte sich Hertha von Beginn an dominant und spielfreudig. Die 1:0-Führung in der 20. Minute durch Haris Tabakovic war verdient. Gegen die rustikal zu Werke gehenden Hausherren gelang Neuzugang Michael Cuisance acht Minuten später der zweite Treffer, es war sein erstes Tor für die Berliner. Zu diesem Zeitpunkt war Reese bereits durch Gustav Christensen ersetzt worden.

Hertha gibt Spiel aus der Hand

Wie schon beim 6:1-Sieg beim FSV Zwickau am vergangenen Samstag kassierte Hertha kurz nach dem Seitenwechsel bei der ersten gegnerischen Chance einen Treffer. Der eingewechselte Phil Halbauer schloss in der 48. Minute einen Konter ins lange Eck ab.

In der letzten halben Stunde schickte Fiél zehn neue Spieler auf das Feld und änderte dabei auch die taktische Ausrichtung. Hertha agierte anschließend nicht mehr so dominant und hatte Glück, dass in der 76. Minute der Pfosten den Ausgleich verhinderte. Dieser fiel dann in der Nachspielzeit durch Timmy Thiele.

Hertha reist vom 18. bis 27. Juli ins Trainingslager am Walchsee in Tirol. Am 3. August startet die neue Spielzeit mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (13.00 Uhr/Sky).