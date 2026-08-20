Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit dem zweiten Neuzugang Farid Alfa-Ruprecht die Lücke auf den Flügeln geschlossen. Drei Tage nach dem Abschied von Marten Winkler zum belgischen Topclub RSC Anderlecht leihen die Berliner den 20-Jährigen für ein Jahr von Erstligist Bayer Leverkusen aus, wie beide Vereine mitteilten.

«Mit Farid bekommen wir einen Spieler, der jede Menge Tempo und Dynamik mitbringt und sich auf beiden Flügeln wohlfühlt. Wir freuen uns, dass wir ihn für Hertha BSC gewinnen konnten», wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.





Erst zweiter Neuzugang für Hertha

Für Hertha ist es nach Oluwaseun Adewumi die erst zweite Neuverpflichtung. Adewumi ist wie Alfa-Ruprecht, der in Leverkusen einen Vertrag bis 2030 besitzt, für ein Jahr ausgeliehen.

Flügelspieler Alfa-Ruprecht, der im Sommer 2025 vom Nachwuchsteam von Manchester City ins Rheinland gewechselt war, kennt sich im Unterhaus bereits aus. Die abgelaufene Saison verbrachte der gebürtige Hamburger beim VfL Bochum.

Dort gelangen ihm jeweils drei Tore sowie drei Vorlagen in 26 Spielen. Ein Ausrufezeichen setzte Alfa-Ruprecht mit seinem Tempo. Mit 36,42 Kilometern pro Stunde war er der schnellste Profi der Liga.