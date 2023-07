Berlin (dpa) – Mit der Verpflichtung von Palko Dardai hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC das Familien-Quartett beim Hauptstadtclub wieder komplettiert. Der 24-Jährige, ältester Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai, kehrt vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC nach Berlin zurück, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Berliner erhält einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösesumme machte Hertha wie üblich keine Angaben. Sie soll Medienberichten zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

«Ich habe mich in Ungarn fußballerisch und menschlich weiterentwickelt – bin als Junge hier weggegangen und komme als gereifter Spieler zurück. Mein Ziel ist es, diesem Verein mit seinen außergewöhnlichen Fans viel Spaß zu bereiten», sagte der 24-Jährige zu seinem Wechsel.

Palko Dardai wurde bei der Hertha ausgebildet und feierte für den Club 2018 auch sein Bundesligadebüt. 2021 war er nach Ungarn gewechselt. Bei der Hertha wird er nun nicht nur von seinem Vater – schon als Spieler eine Vereinslegende – trainiert, sondern trifft auch auf seine Brüder Marton (21) und Bence (17). Potenziell könnten nun alle drei erstmals zusammen für die Profimannschaft der Berliner auflaufen. Der Offensivspieler kann auf dem Flügel und im Zentrum eingesetzt werden, wo Hertha nach der Verletzung von Ibrahim Maza dünn besetzt ist.

Bei Fehervar schoss Dardai in der vergangenen Saison 7 Tore, unter anderem gegen den 1. FC Köln in der Qualifikation zur Conference League, und gab 14 Vorlagen. «Er war nicht nur Stammspieler in Ungarn, sondern hat auch internationale Erfahrungen gesammelt und in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist ein Berliner Junge, identifiziert sich mit Stadt und Verein», wird Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert.