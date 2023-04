Berlin (dpa) – Die Vorzeichen könnten für die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und 1. FC Union am 26. Spieltag kaum unterschiedlicher sein. Die Eisernen empfangen als Tabellendritter an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Schlusslicht VfB Stuttgart. Zur gleichen Zeit muss die vom Abstieg bedrohte Hertha bei Unions Verfolger SC Freiburg antreten. Nach drei sieglosen Bundesliga-Partien in Serie geht die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz als Tabellen-16. auf dem Relegationsplatz in die Partie.

Bei Union weckt das Heimspiel derweil auch noch mal Erinnerungen an den Aufstieg vor knapp vier Jahren, als sich die Eisernen gegen den VfB in der Relegation durchgesetzt hatten. Mit einem Sieg würden die Unioner ihre Ambitionen auf einen erneuten internationalen Startplatz und womöglich sogar die Champions League unterstreichen.