Berlin (dpa) – Mit einem Debüt startet Hertha BSC in den Endspurt der letzten drei Partien in der zweiten Fußball-Liga bis Weihnachten. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai am 15. Spieltag im Berliner Olympiastadion erstmals auf die SV Elversberg (13.30 Uhr/Sky). Für das Ziel, bis Weihnachten den Aufstiegsplätzen näherzukommen, stehen die mit 18 Punkten zehntplatzieren Berliner gegen den auf dem sechsten Rang mit 24 Zählern liegenden Aufsteiger aus dem Saarland unter Siegdruck.

Dabei muss Dardai wohl auf den angeschlagenen Kapitän Toni Leistner verzichten. Auch hinter dem Abwehrkollegen Linus Gechter steht noch ein Fragezeichen, sodass der gelernte Abwehrspieler Pascal Klemens von der Sechser-Position in die Innenverteidigung zurückgezogen werden könnte.

Nach der Partie gegen Elversberg müssen die Berliner zum 1. FC Kaiserslautern reisen, ehe das Heimspiel am 16. Dezember gegen den nächsten Aufsteiger VfL Osnabrück die Hinrunde beschließt. Am 21. Januar 2024 startet Hertha dann daheim gegen Fortuna Düsseldorf.