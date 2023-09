Kiel (dpa) – Hertha BSC hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt – und das auf dramatische Weise. Mit dem 3:2 (2:0)-Erfolg bei Holstein Kiel holten die Berliner den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und kletterten am siebten Spieltag ins Tabellenmittelfeld.

Smail Prevljak (27. Minute) und Andreas Bouchalakis (39.) brachten die Hertha in der ersten Halbzeit in Führung. Kiel kam durch Benedikt Pichler (54.) und Steven Skrzybski (57.) zum Ausgleich. Doch ausgerechnet der Ex-Kieler Fabian Reese (90.+2) erzielte per Foulelfmeter den Berliner Siegtreffer. Kurz zuvor hatte Kiels Torwart Timon Weiner (88.) einen ersten Strafstoß von Haris Tabakovic noch pariert. Kiels Marvin Schulz sah in der langen Nachspielzeit noch Gelb-Rot.

Die ersten drei Auswärtsspiele der Saison hatte das Team von Trainer Pal Dardai alle verloren. Mit nun neun Punkten haben die Berliner den Anschluss an das obere Tabellendrittel hergestellt und können selbstbewusst in die kommende Partie gegen den FC St. Pauli am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) im Olympiastadion gehen.

In Kiel setzte Dardai auf eine mutige Spielweise. Reese knüpfte an seine zuletzt guten Leistungen an und bediente Top-Stürmer Tabakovic (10.) für eine erste gute Chance. Nach einer weiteren Reese-Flanke war Prevljak per Kopfball erfolgreich. Als der bosnische Nationalspieler aus der Distanz abzog, nutzte Bouchalakis den Abpraller zum zweiten Berliner Treffer.

Die Hertha war auf Siegkurs, doch Kiel kam eindrucksvoll zurück. Am Ende hatte die Hertha aber das bessere Ende für sich, auch wenn Tabakovic und Derry Scherhant in der hektischen Nachspielzeit noch beste Chancen auf ein viertes Tor vergaben.