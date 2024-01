La Manga (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Spanien verloren. Das Team von Trainer Pal Dardai unterlag dem belgischen Erstligisten KV Mechelen am Mittwoch in La Manga 0:3 (0:2). Im Angriff blieben die Berliner lange harmlos, in der Defensive anfällig.

Der Deutsche Patrick Pflücke, früher in Dresden, Mainz und Dortmund aktiv, erzielte beide Tore für die Belgier in der ersten Hälfte (23. und 29. Minute). Hertha-Abwehrspieler Linus Gechter agierte bei beiden Treffern unglücklich. Isaac Asante sorgte für den Endstand (90.+2).

Mechelens Trainer Besnik Hasi sah nach seinem Ärger über eine Schiedsrichterentscheidung die Rote Karte (74.). Nur kurz darauf flog Herthas Deyovaisio Zeefuik, der erst in der Halbzeit ins Spiel gekommen war, mit Gelb-Rot vom Platz (77.).

Dardai musste wegen einer Blessur auf Kapitän Toni Leistner verzichten. Stammkeeper Tjark Ernst kam nicht zum Einsatz. Nachwuchsspieler Boris Lum (16) feierte sein Debüt bei den Profis.

Die Hertha verweilt noch bis Sonntag in Spanien. Am Samstag messen sich die Berliner mit den Glasgow Rangers aus Schottland. Mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar (13.30 Uhr/Sky) startet der Hauptstadtclub in die Rückrunde. Nach der Hinserie rangiert das Team nach schwachem Start mittlerweile auf dem siebten Platz mit sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsrang.