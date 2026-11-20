Berlin (dpa) – Die gefürchtete GTA-Grippe hat Hertha BSC offenbar verschont. Obwohl auch einige Profis des Berliner Fußball-Zweitligisten dem gerade veröffentlichten neuesten Teil der beliebten Videospielreihe verfallen sind, muss Trainer Stefan Leitl vor dem Duell mit Energie Cottbus am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht mit Krankmeldungen rechnen.

«Wir hatten einige Dates mit Lucia. Jetzt werden wir sehen, wie diese Dates ausgegangen sind und dann werden wir unser Training danach richten», scherzte der 49-Jährige mit Blick auf eine der Hauptfiguren des Spiels.





Schon vor der Veröffentlichung war befürchtet worden, dass sich zahlreiche Fans der weltweit beliebten Videospielreihe lieber krankmelden könnten, statt zur Arbeit zu gehen – um ungestört in die virtuelle Welt einzutauchen. Schnell machte dafür der Begriff GTA-Grippe die Runde.

Nilsson und Dardai wieder fit

Bei Hertha hat die virtuelle Verbrecherjagd bislang aber keine personellen Folgen. Ganz im Gegenteil: «Ich habe den kompletten Kader zur Verfügung. Das ist schon eine Ausnahme zum jetzigen Zeitpunkt. Die Jungs sind fit, es nimmt sich keiner raus», sagte Leitl vor dem brisanten Berlin-Brandenburg-Derby.

Sowohl Innenverteidiger Marton Dardai als auch Stürmer Gustaf Nilsson sind wieder einsatzbereit und sollen zumindest im Kader stehen, wie der Hertha-Coach weiter ankündigte. Hertha führt die Tabelle nach elf Spieltagen mit 31 Punkten souverän an und ist als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen. Der Aufsteiger aus der Lausitz rangiert als Zwölfter im Mittelfeld der Liga. «Wir werden den Gegner definitiv nicht unterschätzen», erklärte Leitl.