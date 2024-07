Kössen (dpa/bb) – Vor der Abreise nach Berlin gab’s noch ein Gruppenfoto zum Dank an die Gastgeber. Mit dem Zustand seiner Mannschaft zeigte sich Trainer Christian Fiél eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt von Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga aber auch zufrieden. «Sie ist an dem Punkt, wo ich sie auch erwartet habe», betonte der 44-Jährige.

Fiél erklärte mit Blick auf die Atmosphäre: «Ich kann wirklich kein negatives Wort sagen und finde, dass die Stimmung unter den Jungs wirklich gut ist. So nehme ich es wahr. Wir wissen aber auch alle: Jetzt geht es los, jetzt werden Plätze vergeben.»

Denn am Samstag kommender Woche wird es ernst für Fiél in seiner ersten Saison als Trainer des Haupstadt-Clubs, wenn um 13.00 Uhr die Partie im Berliner Olympiastadion gegen den SC Paderborn angepfiffen wird. Es gebe noch die eine oder andere Aufgabe, um sich zu verbessern, sagte Fiél. «Das ist klar.»

Nach zehn Trainingseinheiten und drei Testspielen – ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage – nehmen die Herthaner auch ein «gutes Gefühl» mit auf Heimreise vor der Saisoneröffnung an diesem Sonntag, versicherte der Coach. «Wir haben wirklich viel gearbeitet. Es hat sich niemand Weiteres verletzt, was auch wichtig ist», erklärte Fiél.