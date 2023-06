Berlin (dpa) – Hertha BSC setzt seine personelle Neuaufstellung nach dem Bundesliga-Abstieg fort und hat sich nun auch von Pablo Thiam als Leiter der Nachwuchsakademie getrennt. Der ehemalige Profi war vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg nach Berlin gekommen. «Wir bedanken uns bei Pablo für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», wurde Geschäftsführer Thomas E. Herrich am Donnerstag in einer Pressemitteilung zitiert.

Vor Thiam hatten schon mehrere führende Kräfte bei der Hertha ihren Posten räumen müssen – angefangen bei Geschäftsführer Fredi Bobic Ende Januar. Der Fußball-Zweitligist muss einen radikalen finanziellen Sparkurs fahren.

Wer künftig die Akademie leiten wird, teilte die Hertha noch nicht mit. Bei seiner Rückkehr auf den Trainerposten im April hatte Pal Dardai angemerkt, dass er eigentlich in diesem Sommer als Führungskraft in die Nachwuchsabteilung hatte zurückkehren wollen. Der Ungar startet am kommenden Montag (16.00 Uhr) als Chefcoach die Saisonvorbereitung der Berliner.