Berlin (dpa) – Mitten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga präsentiert Hertha BSC seinen neuen strategischen Partner. Bei einer Pressekonferenz wird Club-Präsident Kay Bernstein heute mit Josh Wander, dem CEO von 777 Partners, die Kooperation der Berliner mit dem amerikanischen Investmentunternehmen vorstellen. Damit endet auch offiziell nach fast vier Jahren die von Konflikten und Skandalen geprägte Zusammenarbeit der Hertha mit dem Finanzunternehmer Lars Windhorst als Investor.

777 Partners übernimmt die Anteile von Windhorsts Firma Tennor an der Hertha BSC KGaA von knapp 65 Prozent und bekommt dafür unter anderem zwei Sitze im Aufsichtsrat. Windhorst hatte im Laufe der Jahre rund 375 Millionen Euro gezahlt. Wie hoch nun die Ablösesumme ist, ist unklar.

Dem Vernehmen nach soll schon in Kürze eine Finanzspritze im zweistelligen Millionenbereich an die hoch verschuldete Hertha fließen. Der Bundesligist hatte bislang alle finanziellen Details zu dem Deal unkommentiert gelassen. Mittelfristig soll 777 Partners weitere Hertha-Anteile erwerben. Das Unternehmen investiert in Fußball-Clubs in aller Welt.