Berlin/Zell am See (dpa) – Hertha BSC setzt die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Trainingslager in Österreich fort. Von heute bis zum 21. Juli will Trainer Pal Dardai seinen Kader in Zell am See fit machen für die erhoffte Rückkehr in die Bundesliga. Mehrere prominente Spieler werden allerdings im Salzburger Land nicht dabei sein und sich stattdessen in Berlin fit halten.

Dem Vernehmen nach betrifft diese Personalentscheidung Top-Verdiener wie Krzysztof Piatek oder Dodi Lukebakio, die der Verein noch verkaufen will. Die Berliner brauchen wegen ihrer schwierigen Finanzlage Millionenerlöse auf dem Transfermarkt.

Dardai hatte angekündigt, mit maximal 26 Feldspielern und vier Torhütern nach Österreich reisen zu wollen. Im Trainingslager bestreitet die Hertha Testspiele gegen belgische Clubs – am Samstag (16.00 Uhr) gegen RWD Molenbeek und am Sonntag (13.00 Uhr) gegen Royal Antwerpen. Auf der Rückreise wird am 21. Juli (18.00 Uhr) zudem noch ein Zwischenstopp für ein Spiel bei Standard Lüttich gemacht. Der Saisonstart in der 2. Bundesliga steht für die Berliner am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky/Sport1) bei Fortuna Düsseldorf an.