Berlin (dpa) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich offen gegenüber Forderungen nach einer neuen Abstimmung über den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gezeigt. «Seit der Abstimmung im Dezember gibt es ein ganz offensichtliches Bedürfnis nach Aussprache und Klärung, das sich nun auch deutlich in der Öffentlichkeit abzeichnet», sagte Geschäftsführer Thomas Herrich, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

Es mehrten sich nun auch in den Clubs die Stimmen, dass die Situation erneut diskutiert und «sich mit dem Prozedere der Abstimmung in transparentem Rahmen auseinandergesetzt werden sollte», sagte der 59-Jährige demnach. Dies zeige, dass eine solch substanzielle Entscheidung von Anbeginn auf einer stabilen Basis stehen müsse. «In diesem Fall würden wir uns diesem Verfahren selbstverständlich anschließen und können an dieser Stelle deutlich unsere Offenheit dafür signalisieren», sagte Herrich. Union Berlin und der VfB Stuttgart hatten sich bereits für eine neue Abstimmung ausgesprochen.

Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor der DFL eine Milliarde Euro zahlen. Bei der finalen Abstimmung der 36 Proficlubs für den milliardenschweren Deal im Dezember war die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nur knapp zustande gekommen. Hertha votierte dagegen. Für Fragen sorgte das Abstimmungsverhalten von Martin Kind für Hannover 96, der vom Stammverein angewiesen war, dagegen zu sein.

Aus den aktiven Fanszenen gibt es seit Monaten Proteste gegen die DFL-Pläne, die sich zuletzt verschärften. Das Spiel der Hertha gegen Hamburg am vergangenen Samstag war mehr als eine halbe Stunde unterbrochen und stand vor dem Abbruch.