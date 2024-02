Berlin/Fürth (dpa/bb) – Hertha BSC hofft im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf eine Trendwende. Nach drei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Serie baut Trainer Pal Dardai in dem Duell der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) vor allem auf Schlüsselspieler Fabian Reese. Er soll nach seiner Coronainfektion wieder in die Startelf zurückkehren. Ohnehin scheint das Team die jüngst noch grassierende Krankheitswelle größtenteils überwunden zu haben.

«Wir müssen gute Entscheidungen treffen und genauso auftreten wie im Hinspiel», sagte Dardai. Im August hatte sich die Hertha nach drei vorangegangenen Niederlagen mit 5:0 gegen die Spielvereinigung durchgesetzt. Mittlerweile rangiert Fürth allerdings mit Platz vier deutlich vor den Berlinern, die mit bisher nur 26 Punkten aktuell auf Platz 13 in der Tabelle stehen.