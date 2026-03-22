Berlin (dpa) – Hertha BSC will Platz sechs der 2. Fußball-Bundesliga festigen. Die Berliner sind am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf gefordert. Der Aufstieg ist nach dem Remis in der Vorwoche gegen VfL Bochum wohl endgültig vom Tisch, denn der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt bereits zehn Punkte. Neben dem gelb-gesperrten Stammspieler Michaël Cuisance fehlt in Düsseldorf auch Abwehr-Routinier John Anthony Brooks, der sich am Donnerstag im Training am Oberschenkel verletzte.