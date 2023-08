Berlin (dpa/bb) – Die Hertha will im Duell der Traditionsclubs beim HSV eine Trendwende einleiten. Nach zwei 0:1-Niederlagen zum Saisonstart der 2. Bundesliga steht das Treffer- und Punktekonto der Berliner noch auf null – sehr zum Leidwesen von Trainer Pal Dardai. Das soll sich am 3. Spieltag auswärts gegen die offensiv starken Hamburger am Samstag im Volksparkstadion (20.30 Uhr/Sky/Sport1) endlich ändern.

Die Wiederauflage des Relegations-Duells im Mai 2022 weckt für die Hertha besondere Erinnerungen. Beim Rückspiel ging die Hertha früh in Führung und sicherte sich durch einen Freistoß-Kunstschuss von Marvin Plattenhardt mit einem 2:0 Sieg den Klassenerhalt. «Es wäre nicht schlecht, wenn ein Mittelfeldspieler so ausholt», sagte Pal Dardai. Die Traditionsvereine treffen am Samstag erstmals in der 2. Liga aufeinander.

Nicht zur Verfügung stehen wird wohl Neuzugang Michał Karbownik und sehr wahrscheinlich Marc Oliver Kempf. Verteidiger Toni Leistner soll hingegen wieder für die Hertha auf dem Platz stehen. Rund 5800 Fans werden die Hertha nach Hamburg begleiten.