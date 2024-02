Berlin (dpa) – Hertha BSC will drei Tage nach der großen Pokal-Enttäuschung gegen Kaiserslautern seine wohl letzte realistische Chance auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga aufrechterhalten. Der Fußball-Zweitligist empfängt am heutigen Samstagabend den Hamburger SV im Olympiastadion und erwartet knapp 60.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Bei bereits neun Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge brauchen die Berliner einen Sieg gegen den HSV, der vor dem Spieltag acht Zähler vor der Hertha auf Platz vier liegt.

Der Hauptstadtclub, bei dem der plötzliche Tod von Präsident Kay Bernstein Mitte Januar für einen Schock gesorgt hatte, hat die letzten beiden Pflichtspiele verloren. Eine Krankheitswelle schwächte die Mannschaft zuletzt. Pascal Klemens und Linus Gechter werden deswegen definitiv gegen Hamburg fehlen. Bence (Aufbautraining) und Marton Dardai (Muskelverletzung) fallen ebenfalls aus.

Schlüsselspieler Fabian Reese feierte gegen Kaiserslautern sein Comeback für eine Halbzeit. Ob und wie lange er gegen den HSV spielen kann, ist unklar. Neuzugang Bradley Ibrahim ist direkt ein Kandidat für die erste Mannschaft.