Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den nächsten Nachwuchsspieler gebunden. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Angreifer Oliver Rölke erhielt Jaime Sherwood einen neuen Vertrag, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Über die Laufzeit machte Hertha keine Angaben. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger ist für Einsätze in der U23 vorgesehen, die in der Regionalliga Nordost spielt.