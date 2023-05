Berlin (dpa) – Hertha BSC geht mit Stevan Jovetic sowie drei weiteren Neuen in die wegweisende Partie des 31. Spieltages der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Neben dem montenegrinischen Nationalspieler setzt Hertha-Trainer Pal Dardai im Vergleich zur 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Rekordmeister Bayern München im heimischen Olympiastadion am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Marton Dardai, Marco Richter sowie Abwehrchef Marc Oliver Kempf. Hertha hat vier Spieltage vor Saisonende als Tabellenletzter mit 22 Punkten schon sechs Punkte Rückstand auf die auf dem Relegationsplatz weilenden Gäste.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß nimmt drei Wechsel im Vergleich zum mit 2:3 verlorenen Halbfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch vor. Dan-Axel Zagadou ersetzt den angeschlagenen Konstantinos Mavropanos, Enzo Millot den gesperrten Atakan Karazor. Zudem läuft der Ex-Herthaner Genki Haraguchi für die seit vier Ligaspielen unbezwungenen Stuttgarter auf.