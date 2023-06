Berlin (dpa/bb) – Wegen eines herrenlosen Koffers sind am Mittwochabend inBerlin in der City-West die Tauentzienstraße sowie Teile des Kurfürstendamms und der Joachimsthaler Straße gesperrt worden. Auch zahlreiche Busse sind davon betroffen, wie die BVG mitteilte. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Kurfürstendamm Richtung Wilmersdorf zwischen Nürnberger Straße und Fasanenstraße gesperrt. Die Joachimsthaler Straße ist in beiden Richtungen zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm gesperrt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde gegen 16.35 Uhr ein herrenloser Koffer in der Joachimsthaler Straße entdeckt. Kriminaltechniker der Polizei seien auf dem Weg, um diesen zu untersuchen.

Von den Sperrungen in Berlin-Charlottenburg betroffen sind die Buslinien X10, M19, M29, M64, M49, 109, 110, 204 und 249. Es komme zu Verspätungen, teilte die BVG mit.