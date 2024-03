Wittenberge (dpa/bb) – Der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann (parteilos), bleibt Chef im Rathaus der 17.000-Einwohner-Stadt in der Prignitz. Er wurde am Sonntag für weitere acht Jahre ins Amt gewählt. Er war der einzige Bewerber und bekam 96, 1 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,2 Prozent.

Der parteilose Bürgermeister wurde von der SPD nominiert. Hermann ist auch Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg. Wittenberge richtet 2027 die Landesgartenschau aus. Außerdem wird die Stadt im Nordwesten Brandenburgs Sitz der ersten Kleinstadtakademie Deutschlands.