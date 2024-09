Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg geht es deutlich herbstlich und regnerisch in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, zieht am Montag eine Kaltfront mit Regen, Gewittern und gebietsweise sogar Starkregen über das Land hinweg. Bei Temperaturen von maximal 18 bis 22 Grad kann die Bewölkung am Nachmittag und Abend jedoch auflockern.

Mit Schauern, die später nach Osten abziehen, startet der Dienstag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Am Mittwoch werden der Vorhersage zufolge in der Niederlausitz nur noch 19 und in der Prignitz 15 Grad erwartet und in der Südosthälfte Brandenburg regnet es zeitweise.