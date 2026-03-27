München (dpa) – Um Lebensmittelknappheit, Schwarzmarkt und Bandenkriminalität im kriegszerstörten Berlin geht es in Peter Klisas zeithistorischem Roman «Im Schatten der Ruinen».

Im Mittelpunkt steht Captain Matthew Wallet, der kurz vor der Währungsreform nach Berlin versetzt wird. Er soll gegen professionelle Schieber und Banden vorgehen, die den Schwarzmarkt organisieren. Was zunächst wie normale Polizeiarbeit aussieht, entpuppt sich als lebensgefährlich.





Wallet muss feststellen, dass sich nicht nur Korruption in die Reihen der amerikanischen Militärpolizei eingeschlichen hat, viele Polizisten sind selbst in die organisierte Kriminalität verwickelt. Noch schlimmer, er kommt einer ehemaligen Eliteeinheit der Wehrmacht auf die Spur, die den ganz großen Coup vorbereitet.

Peter Klisa ist ein herausragender, unter die Haut gehender Thriller gelungen. Figuren, Handlung, Dramaturgie und der historische Hintergrund, alles wirkt in sich stimmig und fügt sich perfekt ineinander.