Berlin (dpa/bb) – Teile einer Gebäudefassade sind in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte aus zehn Metern Höhe herabgestürzt und haben einen Menschen getroffen. Der Passant oder die Passantin wurde am Donnerstag leicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Bauteile fielen demnach von einem leerstehenden Gebäude auf den Gehweg.

Die Feuerwehr entfernte zur Sicherheit etwa drei Stunden lang weitere lose Mauerteile von der Hauswand. Umliegende Straßen wurden teilweise gesperrt, der Tram-Verkehr eingestellt, wie es hieß.