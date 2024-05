Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat Horst Heldt als neuen Geschäftsführer Profifußball verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mitteilte, tritt der 54-Jährige am 1. Juli die Nachfolge von Oliver Ruhnert an, der nach sechs Jahren als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch auf die Position des Chefscouts zurückkehrt. Zuvor hatte der Pay-TV-Sender Sky darüber berichtet.