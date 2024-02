Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Heiteres und regenfreies Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag zunächst mit örtlich auftretenden Nebelfeldern und Frost. Vereinzelt tritt Glätte auf. Im Verlauf des Vormittags klart es auf und es wird überwiegend heiter. Dabei bleibt es trocken – bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, später wird es örtlich neblig-trüb. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen drei und sechs Grad ab.

Der Freitag beginnt zunächst heiter, im Tagesverlauf ziehen dann Wolken auf. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen klettern auf Werte zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zum Samstag verdichtet sich die Wolkendecke und es kann regnen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen fünf und sieben Grad.