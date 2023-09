Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein überwiegend heiterer Wochenstart erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Regional ziehen demnach dünne Wolkenfelder durch – bei Höchstwerten zwischen 21 und 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. In der zweiten Nachthälfte tritt Nebel auf. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 12 Grad ab.

Am Dienstag löst sich der Nebel auf und es wird wieder heiter. Zeitweise können Wolken aufziehen, es bleibt weiterhin regenfrei. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 22 und 26 Grad. Nachts wird es laut DWD gering bewölkt bis wolkig. Örtlich bildet sich Nebel – bei Tiefstwerten zwischen 11 und 16 Grad.