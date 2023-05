Bwelin (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können Christi Himmelfahrt mit viel Sonnenschein genießen. Der Donnerstag startet heiter mit vereinzelten Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach bleibt es wie in den vergangenen Tagen kühl, bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Erst am Freitag steigen die Temperaturen laut DWD wieder auf bis zu 20 Grad. Auch am Freitag bleibt es heiter mit einem Sonne-Wolken-Mix.