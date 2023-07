Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen zunächst heiteren bis wolkigen Samstag mit Regen ab Mittag einstellen. Der Vormittag wird meist trocken, nur im Südosten von Brandenburg kommt es zu einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Im Verlauf des Samstags nimmt die Bewölkung zu.

Ab dem Mittag beginnt es in Prignitz zu regnen. Der Regen breitet sich daraufhin Richtung Südosten aus. Gegen Abend erreicht er den Berliner Raum, am späten Abend die Niederlausitz. Die Temperaturen betragen maximal 20 Grad in der Prignitz, 24 Grad in Berlin und bis zu 26 Grad in Südbrandenburg. Es weht schwacher bis mäßiger und in Böen teils frischer Wind.

Die Nacht zum Sonntag soll zunächst stark bewölkt werden. Südlich von Berlin gibt es laut DWD noch zeitweise Regen, der allmählich nachlässt. Die Temperaturen kühlen auf 17 bis 14 Grad ab. Es weht schwacher bis mäßiger Wind.