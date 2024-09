Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Am Morgen tritt im Nordwesten örtlich Nebel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es dann heiter bis wolkig, vor allem im Westen und Süden ziehen einige dichte Wolken auf. Regen wird nicht erwartet – bei Höchstwerten um 24 Grad.

Nachts wird es demnach zunehmend bewölkt, im Westen kann es etwas regnen. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 10 und 13 Grad ab.

Am Dienstag hält sich die Wolkendecke dem DWD zufolge am Himmel, gebietsweise tritt schauerartiger Regen auf. Dabei besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Am Abend lockert es dann im Westen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge weiterhin wolkig bis stark bewölkt. Dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad.