Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Auf hohe Temperaturen und Gewitter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in dieser Woche einstellen. Bei um die 30 Grad ist immer wieder mit Gewittern, teils auch Unwettern mit Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Mit bis zu 31 Grad und vielen Wolken startet die Woche. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt zu Schauern kommen, auch Gewitter sind am Montag möglich. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen bis auf 14 Grad und die Schauer ziehen ab.

Heiter bis wolkig beginnt der Dienstag. Bei bis zu 32 Grad kommt es im Lauf des Tages zu unwetterartigen Gewittern. Nach DWD Angaben ist teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. In der Nacht seien bei um die 19 Grad regional weiter Schauer, örtlich kräftige Gewittern zu erwarten.

Schauer und Gewitter und bis zu 32 Grad sind auch am Mittwoch weiter möglich. Regional besteht Unwetterpotenzial Zum Donnerstag hin kühlt es bis auf 16 Grad ab. Lokal bleibt Unwettergefahr bestehen.

Am Donnerstag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg bei bis zu 30 Grad ein Sonne-Wolken-Mix. Gebietsweise sind weiterhin Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Auch zum Freitag hin kann es gewittern, bis auf 16 Grad sinken die Temperaturen.